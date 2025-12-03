Курганские власти выделили 900 гектаров земли под КРТ

В Кургане ИЖС обогнало количество многоквартирных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области зарезервировало почти 900 гектаров под проекты комплексного развития территорий (КРТ), участки застройщикам будут предоставлять на возмездной основе. Об этом рассказал замгубернатора Сергей Гаврин во время прямой трансляции в официальной группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Под проекты комплексного развития территорий в Курганской области уже отобрано почти 900 гектаров. Их выдают не на безвозмездной основе», — озвучил на трансляции Гаврин.

Отмечается, что спрос на жилье в регионе сохраняется, и застройка ведется в плановом режиме. Сейчас около 60% всех вводимых в эксплуатацию объектов приходится на индивидуальное жилищное строительство, еще 40% — на многоквартирные дома.

