Курганские власти выделили 900 гектаров земли под КРТ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Правительство Курганской области зарезервировало почти 900 гектаров под проекты комплексного развития территорий (КРТ), участки застройщикам будут предоставлять на возмездной основе. Об этом рассказал замгубернатора Сергей Гаврин во время прямой трансляции в официальной группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Под проекты комплексного развития территорий в Курганской области уже отобрано почти 900 гектаров. Их выдают не на безвозмездной основе», — озвучил на трансляции Гаврин.
Отмечается, что спрос на жилье в регионе сохраняется, и застройка ведется в плановом режиме. Сейчас около 60% всех вводимых в эксплуатацию объектов приходится на индивидуальное жилищное строительство, еще 40% — на многоквартирные дома.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана идет масштабная трансформация, обещающая серьезно изменить облик города в ближайшие годы. Драйвер роста и развития — комплексное развитие территорий (КРТ). Это не только регулятор градостроительства, но и маркер переосмысления и формирования комфортной городской среды. Являясь ключевым механизмом, КРТ позволяет избавляться от ветхого и аварийного жилья в пользу современных высоток, благоустраивать и давать новую жизнь неэффективным пространствам.
