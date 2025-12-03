Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

Замгубернатора Гаврин рассказал, как курганцам получить 6 млн для строительства дома

03 декабря 2025 в 11:50
Некоторым курганцам могут помочь купить жилье

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для определенных категорий жителей Курганской области ввели возможность сэкономить на покупке и строительстве домой. Касается это только жилья в сельской местности. Власти предлагают отменить несколько способов поддержки. Подробнее об этом рассказал замгубернатора Сергей Гаврин во время прямого эфира в официальной группе ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте». 

«По проекту „Русская мечта“ для жителей Курганской области предусмотрена субсидия на покупку жилья. Кроме того, возобновлена выдача льготной сельской ипотеки. Предусмотрено, что жители могут объединить их и получить до шести млн рублей на жилье», — рассказал Гаврин. 

Отмечается, что воспользоваться такой возможность смогут не все. Со слов Гаврина, предусмотренно это для участников специальной военной операции, работников сферы сельского хозяйства, а также государственных и муниципальных служащих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области участникам СВО помогают открывать бизнес. В рамках проекта «Русская мечта» боец Ниязбек Утинов получил земельный участок площадью один гектар на льготных условиях.

