«Смешение слабоумия и отваги»: Шумков устроил разнос чиновникам Шадринска

Губернатор Шумков раскритиковал мэрию Шадринска
03 декабря 2025 в 12:39
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Курганской области резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. По его словам, чиновники не решают проблемы с содержанием дорог, благоустройством дворов и контролем подрядчиков. Об этом Вадим Шумков написал в своем tg-канале «СилаVправде».

«Правительственная комиссия повторно отработала по Шадринску. Какие-то вопросы стали решаться лучше. Ну а в чем-то деятельность местных чиновников и ее самовосприятие, к сожалению, иногда продолжает демонстрировать удивительное смешение слабоумия и отваги», — написал глава региона.

Шумков указал на грязные свежеотремонтированные дороги из-за отсутствия договоров на содержание, незавершенный ремонт дворов и некачественные въезды. Подрядчики нарушают сроки и технологии без вмешательства властей, а неряшливые объекты бизнеса игнорируются несмотря на поддержку правительства. Губернатор заявил, что некачественную работу оплачивать не будут и продолжат поправлять местных чиновников.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подрядчиков переделать несколько участков дорог в Шадринске, отремонтированных в прошлые годы. Глава региона тогда заявил, что таким образом стараются победить «одну из классических российских бед» — плохие дороги.

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Комментарии (6)
  • Шадринец
    03 декабря 2025 13:16
    Правильно, а за что платить то, если работа не выполнена? Подрядчики совсем совесть потеряли, не хотят работать, а деньги им в срок подавай. Ага, не на тех напали. Сейчас еще штрафами закидают и в список недобросовестных внесут и вообще заказов им будет не видать.
  • Егорыч
    03 декабря 2025 13:14
    Шумков реально порядок везде наводит. Все у него под контролем. Видимо реально его все достали, раз он взял на свой контроль работу чиновников.
  • Павел Семирин
    03 декабря 2025 12:51
    Мокану урезать зарплату вдвое! Итак только бумажки подписывает!
  • Павел Семирин
    03 декабря 2025 12:50
    Надо продвигать на должности сотрудников, кто прошёл все ступени работы в Администрации Шадринска, а не ставить заводчан, которые пришли в Администрацию сразу на руководящую должность!
  • Курганцы
    03 декабря 2025 12:45
    н да.... высказывание главы региона! ну если они слабоумные по Вашему усмотрению, то почему продолжают работать, из-за отваги?
Добавить комментарий
