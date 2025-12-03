«Смешение слабоумия и отваги»: Шумков устроил разнос чиновникам Шадринска

Губернатор раскритиковал мэрию Шадринска из-за грязных дорог и объектов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Курганской области резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. По его словам, чиновники не решают проблемы с содержанием дорог, благоустройством дворов и контролем подрядчиков. Об этом Вадим Шумков написал в своем tg-канале «СилаVправде».

«Правительственная комиссия повторно отработала по Шадринску. Какие-то вопросы стали решаться лучше. Ну а в чем-то деятельность местных чиновников и ее самовосприятие, к сожалению, иногда продолжает демонстрировать удивительное смешение слабоумия и отваги», — написал глава региона.

Шумков указал на грязные свежеотремонтированные дороги из-за отсутствия договоров на содержание, незавершенный ремонт дворов и некачественные въезды. Подрядчики нарушают сроки и технологии без вмешательства властей, а неряшливые объекты бизнеса игнорируются несмотря на поддержку правительства. Губернатор заявил, что некачественную работу оплачивать не будут и продолжат поправлять местных чиновников.

