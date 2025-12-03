«Смешение слабоумия и отваги»: Шумков устроил разнос чиновникам Шадринска
Губернатор раскритиковал мэрию Шадринска из-за грязных дорог и объектов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Курганской области резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. По его словам, чиновники не решают проблемы с содержанием дорог, благоустройством дворов и контролем подрядчиков. Об этом Вадим Шумков написал в своем tg-канале «СилаVправде».
«Правительственная комиссия повторно отработала по Шадринску. Какие-то вопросы стали решаться лучше. Ну а в чем-то деятельность местных чиновников и ее самовосприятие, к сожалению, иногда продолжает демонстрировать удивительное смешение слабоумия и отваги», — написал глава региона.
Шумков указал на грязные свежеотремонтированные дороги из-за отсутствия договоров на содержание, незавершенный ремонт дворов и некачественные въезды. Подрядчики нарушают сроки и технологии без вмешательства властей, а неряшливые объекты бизнеса игнорируются несмотря на поддержку правительства. Губернатор заявил, что некачественную работу оплачивать не будут и продолжат поправлять местных чиновников.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заставил подрядчиков переделать несколько участков дорог в Шадринске, отремонтированных в прошлые годы. Глава региона тогда заявил, что таким образом стараются победить «одну из классических российских бед» — плохие дороги.
- Шадринец03 декабря 2025 13:16Правильно, а за что платить то, если работа не выполнена? Подрядчики совсем совесть потеряли, не хотят работать, а деньги им в срок подавай. Ага, не на тех напали. Сейчас еще штрафами закидают и в список недобросовестных внесут и вообще заказов им будет не видать.
- Егорыч03 декабря 2025 13:14Шумков реально порядок везде наводит. Все у него под контролем. Видимо реально его все достали, раз он взял на свой контроль работу чиновников.
- Павел Семирин03 декабря 2025 12:51Мокану урезать зарплату вдвое! Итак только бумажки подписывает!
- Павел Семирин03 декабря 2025 12:50Надо продвигать на должности сотрудников, кто прошёл все ступени работы в Администрации Шадринска, а не ставить заводчан, которые пришли в Администрацию сразу на руководящую должность!
- Курганцы03 декабря 2025 12:45н да.... высказывание главы региона! ну если они слабоумные по Вашему усмотрению, то почему продолжают работать, из-за отваги?