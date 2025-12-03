Логотип РИА URA.RU
Какие предприятия приносят больше денег в бюджет Курганской области

КМЗ и «Курганприбор» оказались самыми прибыльными для областного бюджета
03 декабря 2025 в 12:15
Курганские власти выделяют три завода, которые больше всех приносят денег в бюджет

Курганские власти выделяют три завода, которые больше всех приносят денег в бюджет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин раскрыл, какие местные предприятия приносят большую прибыль для региона. Об этом чиновник сообщил во время прямой трансляции в официальной группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». 

«Наибольший вклад вносят такие предприятия как КМЗ и „Курганприбор“. Среди них также стоит отметить предприятие „Стальмост“, который обслуживает 25% всех мостов по России», — рассказал во время эфира Гаврин. 

Отмечается, что курганские власти также оказывают поддержку для этих заводов. Например, с 2020 года они поддержали почти 900 заявок на возмещение первого взноса по лизингу (долгосрочная аренда имущества с возможностью выкупа. Простыми словами, вместо того чтобы купить имущество сразу, человек или организация берет его в аренду, пользуется им и оплачивает стоимость частями). 

В Курганской области показатели в АПК вырастали на 150-300%, индекс промышленного производства на 1 ноября 2023 составлял 115%. За всеми этими цифрами стоял успехи конкретных заводов, предприятий и их владельцев. В общей сложности десяток предпринимателей в 2022 году получили выручку 78,3 млрд рублей, что больше бюджета всего региона на 11 млрд. Чистая прибыль бизнесменов составила 3,7 млрд. URA.RU анализировало успехи бизнесменов и составляло рейтинг самых богатых курганцев.

Комментарии (3)
  • Макс
    03 декабря 2025 12:26
    Ожидаемо. Наши заводы - это наша гордость. Не зря там большая часть населения работает.
  • Александр
    03 декабря 2025 12:26
    надеюсь они понимают что это госзаказы и инфляция подняла циферки?
  • Татьяна
    03 декабря 2025 12:22
    А сверхприбыльные далур и синтез платят налоги в бюджет Москвы. По месту регистрации... Все по честному. Токсичные отходы нам, доходы Москве.
