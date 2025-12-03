Какие предприятия приносят больше денег в бюджет Курганской области

Курганские власти выделяют три завода, которые больше всех приносят денег в бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин раскрыл, какие местные предприятия приносят большую прибыль для региона. Об этом чиновник сообщил во время прямой трансляции в официальной группе ЦУРа Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Наибольший вклад вносят такие предприятия как КМЗ и „Курганприбор“. Среди них также стоит отметить предприятие „Стальмост“, который обслуживает 25% всех мостов по России», — рассказал во время эфира Гаврин.

Отмечается, что курганские власти также оказывают поддержку для этих заводов. Например, с 2020 года они поддержали почти 900 заявок на возмещение первого взноса по лизингу (долгосрочная аренда имущества с возможностью выкупа. Простыми словами, вместо того чтобы купить имущество сразу, человек или организация берет его в аренду, пользуется им и оплачивает стоимость частями).

