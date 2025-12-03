Россияне начнут зарабатывать на рекомендациях товаров на маркетплейсах

Зарабатывать на рекомендациях может любой автор Telegram-канала — минимальный порог по аудитории отсутствует Фото: Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Оzon запускает Ozon Blogger — реферальную программу, которая позволяет авторам контента зарабатывать на рекомендациях товаров маркетплейса. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, на данный момент продукт запущен в бета-режиме и на первом этапе доступен авторам Telegram-каналов.

«Социальная коммерция становится заметным драйвером продаж, и у Ozon есть ресурс для ее развития: миллионы товаров и спрос на внешнее продвижение со стороны брендов. Кроме того, меняется паттерн покупательского поведения — пользователи доверяют авторам и часто выбирают товары, ориентируясь на их рекомендации. В этих условиях запуск Ozon Blogger — логичный шаг, который создает прозрачный и удобный инструмент для продвижения товаров и монетизации контента», — отметила директор по операционному маркетингу Ozon Анастасия Оборотова.

Сервис откроет авторам доступ к продвижению тысяч товаров различных категорий и возможность работать в привычном формате Telegram — публиковать текстовые посты, подборки или видео. Такие технические процессы, как маркировка и отчетность, автоматизированы, чтобы блогеры могли сконцентрироваться на творчестве и не заниматься рутиной. Каталог товаров для продвижения доступен в личном кабинете блогера в приложении Ozon, где автор может отслеживать результаты.

Вознаграждение начисляется дважды в месяц и формируется как процент от продаж по рекомендации блогера. Размер вознаграждения зависит от категории товара и может достигать 50% от стоимости проданного по рекомендации товара.

Подключиться к платформе может любой автор Telegram-канала — минимальный порог по аудитории отсутствует. На старте сервис доступен авторам со статусом самозанятого.