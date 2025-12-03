Логотип РИА URA.RU
Карантин по бешенству отменили в селе Обухово Курганской области

03 декабря 2025 в 13:21
Село Обухово Курганской области свободно от карантина по бешенству

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отменил карантин по бешенству, действовавший на территории села Обухово Притобольного района. Постановление вступило в силу после публикации на портале правовой информации. Об этом сообщили в tg-канале правительства региона.

«Постановление Губернатора Курганской области от 02.12.2025 № 147 „Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на территории села Обухово Притобольного района Курганской области“ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. После выхода документа территория села официально считается свободной от установленных ранее карантинных ограничений», — говорится в сообщении телеграм-канала kurganobl.

Решение связано с завершением режима ограничений, введенного из-за очага заболевания у животных. Отмена распространяется на все хозяйствующие субъекты и домовладения в селе, где ранее запрещали вывоз и ввоз животных, выставки и торговлю. Владельцам питомцев рекомендуют соблюдать вакцинацию и ветеринарные нормы.

Ранее URA.RU писало, что карантин по бешенству в ноябре вводился дополнительно в двух населенных пунктах Курганской области. Очаги опасного заболевания были выявлены в личных подсобных хозяйствах в селах Глядянское и Межборное, где запрещены выставки, ярмарки и вывоз животных.

