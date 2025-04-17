NV: на Украине арестовали крупное месторождение лития

Печерский районный суд Киева наложил арест участки крупнейшего на Украине и в Европе Полоховского месторождения лития, расположенного в Кировоградской области Украины. Об этом сообщает украинское издание NV.
«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО „Укрлитийдобыча“, — сообщает издание.
Отмечается, что компания «Укрлитийдобыча» осуществляла незаконную добычу литиевых руд. Арестованные участки были признаны вещественными доказательствами по делу, возбужденному еще в 2016 году по статье о завладении имуществом путем обмана. Издание подчеркнуло, что решение суда было вынесено на фоне переговоров между Украиной и США о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.
Ранее URA.RU рассказывало, что планы по подписанию соглашения о полезных ископаемых были нарушены 28 февраля после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая закончилась скандалом. Позже Трамп поставил Зеленскому два ультиматума по договору о полезных ископаемых: Украина отказывается от вступления в НАТО и не вносит изменений в условия сделки.
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