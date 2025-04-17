17 апреля 2025

В Париже объявили о присоединении Европы к процессу на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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В администрации Макрона назвали переговоры по Украине «конструктивными»
В администрации Макрона назвали переговоры по Украине «конструктивными» Фото:

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали переговоры по Украине в Париже «конструктивными». Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

В Елисейском дворце охарактеризовали переговоры по Украине как «конструктивные». «Великобритания, Германия и Франция за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», — сказал советник французского лидера Эммануэля Макрона.

«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс. И в котором участвуют европейцы», — сообщает Sky News со ссылкой на чиновника администрации французского президента. 

Отмечается, что на следующей неделе представители тех же стран встретятся в Лондоне. Кроме того, в Париже Макрон уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и другими американскими представителями, которые стремятся к практическим решениям для прекращения конфликта на Украине. Макрон назвал переговоры важным шагом к сближению позиций и выразил надежду на достижение прочного мира.

Ранее URA.RU сообщало, что Эммануэль Макрон стремится стать ключевой фигурой в европейских переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Французский лидер подчеркивал готовность к диалогу с Владимиром Путиным при подходящих условиях и отмечал, что перемирие не должно означать капитуляцию Киева.

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В администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали переговоры по Украине в Париже «конструктивными». Об этом сообщают зарубежные СМИ.  В Елисейском дворце охарактеризовали переговоры по Украине как «конструктивные». «Великобритания, Германия и Франция за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», — сказал советник французского лидера Эммануэля Макрона. «Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс. И в котором участвуют европейцы», — сообщает Sky News со ссылкой на чиновника администрации французского президента.  Отмечается, что на следующей неделе представители тех же стран встретятся в Лондоне. Кроме того, в Париже Макрон уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и другими американскими представителями, которые стремятся к практическим решениям для прекращения конфликта на Украине. Макрон назвал переговоры важным шагом к сближению позиций и выразил надежду на достижение прочного мира. Ранее URA.RU сообщало, что Эммануэль Макрон стремится стать ключевой фигурой в европейских переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Французский лидер подчеркивал готовность к диалогу с Владимиром Путиным при подходящих условиях и отмечал, что перемирие не должно означать капитуляцию Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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