В Париже объявили о присоединении Европы к процессу на Украине

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона назвали переговоры по Украине в Париже «конструктивными». Об этом сообщают зарубежные СМИ.
В Елисейском дворце охарактеризовали переговоры по Украине как «конструктивные». «Великобритания, Германия и Франция за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», — сказал советник французского лидера Эммануэля Макрона.
«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс. И в котором участвуют европейцы», — сообщает Sky News со ссылкой на чиновника администрации французского президента.
Отмечается, что на следующей неделе представители тех же стран встретятся в Лондоне. Кроме того, в Париже Макрон уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и другими американскими представителями, которые стремятся к практическим решениям для прекращения конфликта на Украине. Макрон назвал переговоры важным шагом к сближению позиций и выразил надежду на достижение прочного мира.
Ранее URA.RU сообщало, что Эммануэль Макрон стремится стать ключевой фигурой в европейских переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Французский лидер подчеркивал готовность к диалогу с Владимиром Путиным при подходящих условиях и отмечал, что перемирие не должно означать капитуляцию Киева.
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