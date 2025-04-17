17 апреля 2025

В Перми на сутки изменят схему движения автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Два автобусных маршрута временно изменят
Два автобусных маршрута временно изменят Фото:

С 19 по 20 апреля 2025 года в Перми изменят схему движение общественного транспорта. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщает региональное Министерство транспорта.

«В связи с ремонтом трамвайных путей, 19 и 20 апреля будет изменено движение маршрутов. Автобусный маршрут №36 из центра города будут следовать в объезд по улице Советской Армии. Маршрут №4 из центра города будет пропускать остановку „Улица Стахановская“», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края.

Также уточняется, что остальные автобусные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрестке улиц Мира и Снайперов. Автобусы будут следовать сохраняя все остановки по пути следования.

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С 19 по 20 апреля 2025 года в Перми изменят схему движение общественного транспорта. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщает региональное Министерство транспорта. «В связи с ремонтом трамвайных путей, 19 и 20 апреля будет изменено движение маршрутов. Автобусный маршрут №36 из центра города будут следовать в объезд по улице Советской Армии. Маршрут №4 из центра города будет пропускать остановку „Улица Стахановская“», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края. Также уточняется, что остальные автобусные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрестке улиц Мира и Снайперов. Автобусы будут следовать сохраняя все остановки по пути следования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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