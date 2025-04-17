В Перми на сутки изменят схему движения автобусов

С 19 по 20 апреля 2025 года в Перми изменят схему движение общественного транспорта. Это связано с ремонтом трамвайных путей, сообщает региональное Министерство транспорта.
«В связи с ремонтом трамвайных путей, 19 и 20 апреля будет изменено движение маршрутов. Автобусный маршрут №36 из центра города будут следовать в объезд по улице Советской Армии. Маршрут №4 из центра города будет пропускать остановку „Улица Стахановская“», — сообщает telegram-канал Министерства транспорта Пермского края.
Также уточняется, что остальные автобусные маршруты будут курсировать с разворотом на перекрестке улиц Мира и Снайперов. Автобусы будут следовать сохраняя все остановки по пути следования.
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