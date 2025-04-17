17 апреля 2025

Курган богат талантами: школьница взяла серебро на соревновании по искусственному интеллекту

Курганская школьница заняла второе место на соревновании Data Fusion Contest
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир был посвящен анализу данных и машинному обучению
Турнир был посвящен анализу данных и машинному обучению Фото:

Курганская школьница Анастасия Коваленко заняла второе место на соревнованиях Data Fusion Contest 2025 в Москве. Турнир был посвящен анализу данных и машинному обучению. В этом году в соревновании приняли участие более 1500 специалистов из 153 городов и 25 стран, которые подготовили свыше 11,7 тысяч решений конкурсных задач. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

В рамках конкурса проводилась обучающая задача Distribution, где требовалось спрогнозировать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах гипотетического клиента. Несмотря на отсутствие денежного приза, этот кейс вызвал большой интерес у участников, поскольку позволял работать с реальной бизнес-задачей на основе искусственного интеллекта. «Победителем стала Анна Юрищева из Москвы, второе место заняла сборная команда RASCAR: Михаил Шперлинг и Артем Гуйван, студенты ИТМО из Санкт-Петербурга, и школьники девятого класса: Анастасия Коваленко из Кургана и Артем Гончаров из Новосибирска. Третье место — Иван Комаров из Новосибирска», — пишет организация у себя на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские школьники заняли второе место на конкурсе «Безопасное колесо-2025». Команда «Зауральский форсаж» выступала среди более 100 участников из 26 округов Курганской области, которые прибыли на конкурс после победы на муниципальных этапах.

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Курганская школьница Анастасия Коваленко заняла второе место на соревнованиях Data Fusion Contest 2025 в Москве. Турнир был посвящен анализу данных и машинному обучению. В этом году в соревновании приняли участие более 1500 специалистов из 153 городов и 25 стран, которые подготовили свыше 11,7 тысяч решений конкурсных задач. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. В рамках конкурса проводилась обучающая задача Distribution, где требовалось спрогнозировать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах гипотетического клиента. Несмотря на отсутствие денежного приза, этот кейс вызвал большой интерес у участников, поскольку позволял работать с реальной бизнес-задачей на основе искусственного интеллекта. «Победителем стала Анна Юрищева из Москвы, второе место заняла сборная команда RASCAR: Михаил Шперлинг и Артем Гуйван, студенты ИТМО из Санкт-Петербурга, и школьники девятого класса: Анастасия Коваленко из Кургана и Артем Гончаров из Новосибирска. Третье место — Иван Комаров из Новосибирска», — пишет организация у себя на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что курганские школьники заняли второе место на конкурсе «Безопасное колесо-2025». Команда «Зауральский форсаж» выступала среди более 100 участников из 26 округов Курганской области, которые прибыли на конкурс после победы на муниципальных этапах.
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