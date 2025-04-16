16 апреля 2025

Курганские школьники заняли второе место на конкурсе «Безопасное колесо-2025». Фото

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Юные инспекторы движения 47-ой гимназии неоднократно становилась победителями
Юные инспекторы движения 47-ой гимназии неоднократно становилась победителями Фото:

Ученики гимназии № 47 города Кургана заняли второе место на областном этапе конкурса «Безопасное колесо-2025». Он проходил на базе комплекса отдыха и развития Чумляк. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

Команда гимназии взяла серебро
Команда гимназии взяла серебро
Фото:

Команда «Зауральский форсаж» выступала среди более 100 участников из 26 округов Курганской области, которые прибыли на конкурс после победы на муниципальных этапах. «В копилке юных инспекторов движения гимназии № 47 имеются и призовые места в индивидуальном зачете на отдельных этапах конкурса. Так, на станции „Знатоки ПДД“ Варвара Ненашева заняла второе место, Маргарита Захарова и Артем Савелов — третье место. На станции „Основы первой помощи“ лидером стала Маргарита Захарова, а на станции „Автогородок“ девочка стала второй. В „Фигурном вождении велосипеда“ Варвара Ненашева заняла второе место, Маргарита Захарова — третье место», — пишет ведомство. На станции «ОБЖ» в общекомандном зачете «Зауральский форсаж» взял серебро.

Ученики гимназии № 47 города Кургана, получив второе место на областном этапе конкурса «Безопасное колесо-2025», продолжают укреплять спортивные традиции города. Ранее представители Кургана также демонстрировали выдающиеся результаты, заняв призовые места на региональных соревнованиях по фигурному катанию и футболу.

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Ученики гимназии № 47 города Кургана заняли второе место на областном этапе конкурса «Безопасное колесо-2025». Он проходил на базе комплекса отдыха и развития Чумляк. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. Команда «Зауральский форсаж» выступала среди более 100 участников из 26 округов Курганской области, которые прибыли на конкурс после победы на муниципальных этапах. «В копилке юных инспекторов движения гимназии № 47 имеются и призовые места в индивидуальном зачете на отдельных этапах конкурса. Так, на станции „Знатоки ПДД“ Варвара Ненашева заняла второе место, Маргарита Захарова и Артем Савелов — третье место. На станции „Основы первой помощи“ лидером стала Маргарита Захарова, а на станции „Автогородок“ девочка стала второй. В „Фигурном вождении велосипеда“ Варвара Ненашева заняла второе место, Маргарита Захарова — третье место», — пишет ведомство. На станции «ОБЖ» в общекомандном зачете «Зауральский форсаж» взял серебро. Ученики гимназии № 47 города Кургана, получив второе место на областном этапе конкурса «Безопасное колесо-2025», продолжают укреплять спортивные традиции города. Ранее представители Кургана также демонстрировали выдающиеся результаты, заняв призовые места на региональных соревнованиях по фигурному катанию и футболу.
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