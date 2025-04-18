В Красноярском крае разлилось 14 тонн дизтоплива. Фото

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ДТП произошло из-за опрокидывания бензовоза
ДТП произошло из-за опрокидывания бензовоза Фото:

В Красноярском крае произошло ДТП с опрокидыванием бензовоза, в результате которого на землю попало 14 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.

«Разлив нефтепродуктов подтвердился, на рельеф местности попало 14 тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 71 квадратный метр», — уточнила пресс-служба в  telegram-канале. Это произошло после опрокидывания груженного бензовоза. 

На месте происшествия специалистами филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» уже отобраны пробы почвы для дальнейшего анализа. Руководство управления отмечает, что ситуация находится на постоянном контроле ведомства, принимаются все необходимые меры для устранения последствий разлива.

Само ДТП, судя по фото, произошло еще 17 апреля
Само ДТП, судя по фото, произошло еще 17 апреля
Фото:

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В Красноярском крае произошло ДТП с опрокидыванием бензовоза, в результате которого на землю попало 14 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора. «Разлив нефтепродуктов подтвердился, на рельеф местности попало 14 тонн дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 71 квадратный метр», — уточнила пресс-служба в  telegram-канале. Это произошло после опрокидывания груженного бензовоза.  На месте происшествия специалистами филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» уже отобраны пробы почвы для дальнейшего анализа. Руководство управления отмечает, что ситуация находится на постоянном контроле ведомства, принимаются все необходимые меры для устранения последствий разлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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