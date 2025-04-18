В Москве задержаны торговцы некачественными лекарствами на 100 миллионов рублей

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Следователи изъяли у обвиняемых помимо контрафактных лекарств также телефоны и денежные средства
Следователи изъяли у обвиняемых помимо контрафактных лекарств также телефоны и денежные средства Фото:

В Москве задержаны торговцы некачественными и незарегистрированными лекарственными средствами, у которых изъяты препараты на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Изъяты недоброкачественные и незарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты на общую стоимость более 100 миллионов рублей», — заявила Иванова. Ее слова приводит официальный telegram-канал ведомства. Она добавила, что помимо этого в ходе обысков у подозреваемых также были конфискованы мобильные телефоны и денежные средства на сумму три миллиона рублей.

Как сообщила Иванова, не позднее июля 2024 года участники дела вступили в сговор с целью продажи контрафактных и незарегистрированных лекарств, ввезенных из-за рубежа. Сотрудники одной из столичных фармацевтических компаний реализовали эти препараты на сумму свыше 250 тысяч рублей в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка».

По данному делу предъявлены обвинения 14 фигурантам по статье 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения.

Ранее в Челябинской области полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории, изъяв более 300 килограммов синтетических наркотиков и прекурсоров на сумму свыше одного миллиарда рублей. Тогда были задержаны подозреваемые в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере, а четыре фигуранта дела заключены под стражу.

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В Москве задержаны торговцы некачественными и незарегистрированными лекарственными средствами, у которых изъяты препараты на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. «Изъяты недоброкачественные и незарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты на общую стоимость более 100 миллионов рублей», — заявила Иванова. Ее слова приводит официальный telegram-канал ведомства. Она добавила, что помимо этого в ходе обысков у подозреваемых также были конфискованы мобильные телефоны и денежные средства на сумму три миллиона рублей. Как сообщила Иванова, не позднее июля 2024 года участники дела вступили в сговор с целью продажи контрафактных и незарегистрированных лекарств, ввезенных из-за рубежа. Сотрудники одной из столичных фармацевтических компаний реализовали эти препараты на сумму свыше 250 тысяч рублей в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка». По данному делу предъявлены обвинения 14 фигурантам по статье 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения. Ранее в Челябинской области полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории, изъяв более 300 килограммов синтетических наркотиков и прекурсоров на сумму свыше одного миллиарда рублей. Тогда были задержаны подозреваемые в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере, а четыре фигуранта дела заключены под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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