Полицейские в Челябинской области прикрыли крупную лабораторию, которая производила более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц. Также задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Общая стоимость изъятого наркотика и прекурсоров превысила один миллиард рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Рекордную для региона партию синтетических наркотиков изъяли мои коллеги из Челябинской области. По оценкам экспертов, предполагаемая производительность выявленной нарколаборатории — более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц, а стоимость изъятого наркотика и прекурсоров — свыше одного миллиарда рублей», — написала Волк в своем telegram-канале.
Полицейские задержали четверых подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере. Первый из них — в Верхнеуральском районе. Мужчина должен был забрать 30 килограммов «синтетики» из тайника. Крупные партии он фасовал на более мелкие и передавал информацию о точках «закладок» своим сообщникам. Фигуранты работали в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
На территории Чебаркуля при покушении на сбыт трех килограммов наркотиков задержали жительницу Магнитогорска. В Миассе — 35-летний гражданин ближнего зарубежья хотел сбыть шесть килограммов запрещенного вещества.
В дальнейшем полицейские выявили нарколабораторию, располагавшуюся в одном из гаражей Магнитогорска. На месте был задержан лаборант, который изготавливал наркотики. Во время обыска обнаружено более 240 килограммов синтетического наркотика. Всего полицейские смогли изъять более 300 килограммов «синтетики». Четыре фигуранта дела заключены под стражу.
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