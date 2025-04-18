Российские военные пройдут парадом по столице Киргизии 8 мая

Военнослужащие Объединенной военной базы России в Киргизии примут участие в военном параде, который пройдет 8 мая в Бишкеке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
«В параде примет участие военная техника практически всех силовых структур Кыргызстана, а также летная составляющая — привлечены авиация и средства ПВО Министерства обороны Кыргызстана и российской авиабазы из города Кант (Чуйская область)», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы. По информации ведомства, в столице республики уже началась активная подготовка к праздничному мероприятию.
В свою очередь, киргизские военные намерены отправиться в Москву для участия в параде 9 мая на Красной площади. В торжествах по случаю 80-летия Победы также примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров. В связи с его визитом в столицу было принято решение провести парад в Бишкеке на 8 мая.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на празднование 80-летия Победы в Москве приедут около 20 глав государств. Он сообщил, что Москва готова разделить радость 9 мая со всеми прибывшими. При этом он уточнил, что список гостей может измениться. На данный момент уже официально подтверждено участие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также делегаций стран постсоветского пространства, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.