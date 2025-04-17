В Тобольске впервые пройдет крупный рок-фестиваль

В Тобольске этим летом, с 22 по 23 августа, впервые пройдет рок-фестиваль. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Петр Вагин.
«Тобольск впервые примет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета — рок-фестиваль. Он развернется сразу более чем на 15 площадках, а главное действие сосредоточится в Абалаке и на Базарной площади», — обратил внимание мэр Тобольска.
На мероприятии жителей и гостей города ожидают в том числе ярмарка, тематические фотозоны и фудкорт. А по улицам Тобольска проедет колонна байкеров клуба Harley-Davidson.
Предполагается, что «Абалак Рок-фест» суммарно посетят более пяти тысяч человек со всей страны. На данный момент уже ведется подготовка: открыта продажа билетов.
Ранее Петр Вагин уже анонсировал возможность проведения такого мероприятия. Он был включен в список фестивалей на 2025 год.
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