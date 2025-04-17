17 апреля 2025

В Тобольске впервые пройдет крупный рок-фестиваль

«Абалак Рок-фест» впервые пройдет в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тобольске такой фестиваль состоится впервые
В Тобольске такой фестиваль состоится впервые Фото:

В Тобольске этим летом, с 22 по 23 августа, впервые пройдет рок-фестиваль. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

«Тобольск впервые примет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета — рок-фестиваль. Он развернется сразу более чем на 15 площадках, а главное действие сосредоточится в Абалаке и на Базарной площади», — обратил внимание мэр Тобольска.

На мероприятии жителей и гостей города ожидают в том числе ярмарка, тематические фотозоны и фудкорт. А по улицам Тобольска проедет колонна байкеров клуба Harley-Davidson.

Предполагается, что «Абалак Рок-фест» суммарно посетят более пяти тысяч человек со всей страны. На данный момент уже ведется подготовка: открыта продажа билетов.

Ранее Петр Вагин уже анонсировал возможность проведения такого мероприятия. Он был включен в список фестивалей на 2025 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске этим летом, с 22 по 23 августа, впервые пройдет рок-фестиваль. Об этом в своем telegram-канале написал глава города Петр Вагин. «Тобольск впервые примет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета — рок-фестиваль. Он развернется сразу более чем на 15 площадках, а главное действие сосредоточится в Абалаке и на Базарной площади», — обратил внимание мэр Тобольска. На мероприятии жителей и гостей города ожидают в том числе ярмарка, тематические фотозоны и фудкорт. А по улицам Тобольска проедет колонна байкеров клуба Harley-Davidson. Предполагается, что «Абалак Рок-фест» суммарно посетят более пяти тысяч человек со всей страны. На данный момент уже ведется подготовка: открыта продажа билетов. Ранее Петр Вагин уже анонсировал возможность проведения такого мероприятия. Он был включен в список фестивалей на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...