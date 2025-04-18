Пермячка обвинила в смерти дочери сектантов

Жительница Пермского края подозревает, что ее 27-летняя дочь умерла от рук сектантов. Историей заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, к которому обратилась пермячка. Женщине ранее отказали в возбуждении уголовного дела после смерти дочери. Обстоятельства рассказали в Информационном центр СК России.
«Девушка, ее супруг и его родственники длительное время находились под воздействием сектантов, отвергающих общепринятые нормы жизни. В январе в результате отказа от медицинской помощи девушка преждевременно родила мертвого ребенка. Спустя непродолжительное время она скончалась. Обратившаяся высказывает предположение, что смерть дочери носит криминальный характер, а также сообщает об опасениях за здоровье пятилетней внучки, которая продолжает проживать с отцом и не получает должного ухода», — сообщает Информационном центр СК в Telegram.
Пермские следователи ранее после проверки этой информации отказались возбуждать уголовное дело. Сейчас проходит вторая проверка. Бастрыкин поручил главе пермского следуправления Денису Головкину доложить о результатах.
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