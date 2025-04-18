18 апреля 2025

Курган богат талантами: шесть красавиц достойно представили регион в Санкт-Петербурге. Фото

Психолог, тренер и гинеколог представили Курган на конкурсе красоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские участницы получили предложения от модельных агентств
Курганские участницы получили предложения от модельных агентств Фото:

В Санкт-Петербурге прошел всероссийский этап конкурса красоты «Ты уникальная», на котором побывали сразу шесть красавиц из Кургана — победительниц региональных этапов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила региональный директор проекта Татьяна Гайлит.

«На всероссийском финале в городе Санкт-Петербург было представлено шесть участниц от Кургана. Девушки разных возрастных категорий от 33 до 55 лет очень достойно представили наш город. После участия в проекте им стали поступать различные предложения по сотрудничеству с модными журналами и модельными агентствами», — рассказала Татьяна Гайлит корреспонденту URA.RU.

По ее словам, в северную столицу съехались более 200 участниц. Курганские девушки на конкурсе раскрылись максимально и завели друзей со всех уголков страны. Они отмечают, что колоссальную помощь в личной трансформации им оказали психологи, с которыми они работали ежедневно. Кроме того, они занимались танцевальной подготовкой, уроками дефиле и многим другим.

От Кургана в Санкт-Петербурге побывали Анна Дугина — мама троих детей. Она временно не работает и планирует открыть свое дело. Юлия Жильцова работала продавцом в известной торговой сети и уволилась после конкурса, чтобы найти занятие по душе. Среди участниц также парикмахер Лилия Вохмянина, психолог Нина Гулевич, фитнес-тренер Анна Лысенко и известный в городе врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией железнодорожной поликлиники Евгения Нестерова.

Ранее URA.RU сообщало о том, что принять участие в проекте могут все желающие от 18 до 65 лет. При этом рост, внешность и вес не важны. Ключевое значение имеет индивидуальность участниц. 

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В Санкт-Петербурге прошел всероссийский этап конкурса красоты «Ты уникальная», на котором побывали сразу шесть красавиц из Кургана — победительниц региональных этапов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила региональный директор проекта Татьяна Гайлит. «На всероссийском финале в городе Санкт-Петербург было представлено шесть участниц от Кургана. Девушки разных возрастных категорий от 33 до 55 лет очень достойно представили наш город. После участия в проекте им стали поступать различные предложения по сотрудничеству с модными журналами и модельными агентствами», — рассказала Татьяна Гайлит корреспонденту URA.RU. По ее словам, в северную столицу съехались более 200 участниц. Курганские девушки на конкурсе раскрылись максимально и завели друзей со всех уголков страны. Они отмечают, что колоссальную помощь в личной трансформации им оказали психологи, с которыми они работали ежедневно. Кроме того, они занимались танцевальной подготовкой, уроками дефиле и многим другим. От Кургана в Санкт-Петербурге побывали Анна Дугина — мама троих детей. Она временно не работает и планирует открыть свое дело. Юлия Жильцова работала продавцом в известной торговой сети и уволилась после конкурса, чтобы найти занятие по душе. Среди участниц также парикмахер Лилия Вохмянина, психолог Нина Гулевич, фитнес-тренер Анна Лысенко и известный в городе врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией железнодорожной поликлиники Евгения Нестерова. Ранее URA.RU сообщало о том, что принять участие в проекте могут все желающие от 18 до 65 лет. При этом рост, внешность и вес не важны. Ключевое значение имеет индивидуальность участниц. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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