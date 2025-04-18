18 апреля 2025

Челябинский боксер Ковалев завершил карьеру, нокаутировав немца Манна

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с чемпионом мира по боксу по версии WBO Сергеем Ковалевым. Челябинск, ковалев сергей
Сергей Ковалев эффектно завершил спортивную карьеру Фото:

Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2» в Челябинске. В ходе поединка уроженец Копейска одолел соперника техническим нокаутом в седьмом раунде, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Еще один бой? Да хватит, чего уж. По тормозам. Дальше продолжать опасно уже будет. Мне 42 года, и я вообще не думал, что стану профессиональным боксером. Карьерой я доволен. Может не на 100 процентов, но на 99, наверное», — цитирует слова спортсмена «Матч ТВ».

По сведениям издания, в ходе поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун. После этого секунданты немецкого боксера приняли решение прекратить борьбу, выбросив белое полотенце.

За боем Ковалева и Манна наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков.

Как сообщало URA.RU ранее, спортсмен изначально настраивался на победу, отметив, что «грех дома проигрывать». Ковалев сетовал, что за последние пять лет бои с его участием происходили редко и это «негативно сказывалось на его психологическом состоянии и подготовке».

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Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2» в Челябинске. В ходе поединка уроженец Копейска одолел соперника техническим нокаутом в седьмом раунде, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры. «Еще один бой? Да хватит, чего уж. По тормозам. Дальше продолжать опасно уже будет. Мне 42 года, и я вообще не думал, что стану профессиональным боксером. Карьерой я доволен. Может не на 100 процентов, но на 99, наверное», — цитирует слова спортсмена «Матч ТВ». По сведениям издания, в ходе поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун. После этого секунданты немецкого боксера приняли решение прекратить борьбу, выбросив белое полотенце. За боем Ковалева и Манна наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков. Как сообщало URA.RU ранее, спортсмен изначально настраивался на победу, отметив, что «грех дома проигрывать». Ковалев сетовал, что за последние пять лет бои с его участием происходили редко и это «негативно сказывалось на его психологическом состоянии и подготовке».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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