Челябинский боксер Ковалев завершил карьеру, нокаутировав немца Манна

19 апреля 2025 в 03:02 Размер текста - 17 +

Сергей Ковалев эффектно завершил спортивную карьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2» в Челябинске. В ходе поединка уроженец Копейска одолел соперника техническим нокаутом в седьмом раунде, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры. «Еще один бой? Да хватит, чего уж. По тормозам. Дальше продолжать опасно уже будет. Мне 42 года, и я вообще не думал, что стану профессиональным боксером. Карьерой я доволен. Может не на 100 процентов, но на 99, наверное», — цитирует слова спортсмена «Матч ТВ». По сведениям издания, в ходе поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун. После этого секунданты немецкого боксера приняли решение прекратить борьбу, выбросив белое полотенце. За боем Ковалева и Манна наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков. Как сообщало URA.RU ранее, спортсмен изначально настраивался на победу, отметив, что «грех дома проигрывать». Ковалев сетовал, что за последние пять лет бои с его участием происходили редко и это «негативно сказывалось на его психологическом состоянии и подготовке». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) в ночь на 19 апреля одержал победу над представляющим Германию Артуром Манном на турнире «WINLINE. IBA PRO 2» в Челябинске. В ходе поединка уроженец Копейска одолел соперника техническим нокаутом в седьмом раунде, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры. «Еще один бой? Да хватит, чего уж. По тормозам. Дальше продолжать опасно уже будет. Мне 42 года, и я вообще не думал, что стану профессиональным боксером. Карьерой я доволен. Может не на 100 процентов, но на 99, наверное», — цитирует слова спортсмена «Матч ТВ». По сведениям издания, в ходе поединка Ковалев трижды отправлял Манна в нокдаун. После этого секунданты немецкого боксера приняли решение прекратить борьбу, выбросив белое полотенце. За боем Ковалева и Манна наблюдали полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и супруга Ирина, а также президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев. Челябинский боксер поблагодарил всех болельщиков и земляков. Как сообщало URA.RU ранее, спортсмен изначально настраивался на победу, отметив, что «грех дома проигрывать». Ковалев сетовал, что за последние пять лет бои с его участием происходили редко и это «негативно сказывалось на его психологическом состоянии и подготовке».