18 апреля 2025

В тюменской реке продолжает снижаться уровень воды. Инфографика

В Тюменской реке продолжает снижаться уровень воды
© Служба новостей «URA.RU»
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В Викуловском районе третий день наблюдается снижение уровня поды
В Викуловском районе третий день наблюдается снижение уровня поды Фото:

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки снизился на шесть сантиметров. Такой спад здесь наблюдается уже на протяжении трех дней. Информация об этом появилась на сайте сервиса паводок72.рф.

«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста — 615 см, изменения за сутки -6 сантиметров», — указано на сайте сервиса.

В других районах региона произошли следующие изменения:

  • В Тобольске река Иртыш +4 (607 см);
  • в Казанском река Алабуга +1 (573 см);
  • в Абатском река Ишим +4 (731 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +4 (487 см);
  • в Ишиме река Ишим +7 (664 см);
  • в Ильинке река Ишим +5 (767 см);
  • в Тюмени река Тура +10 (403 см).

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области сдвинулся пик паводка. Согласно новому прогнозу, он будет достигнут на майских праздниках.

Уровень воды в тюменских реках 19 апреля 2025
Уровень воды в тюменских реках 19 апреля 2025
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки снизился на шесть сантиметров. Такой спад здесь наблюдается уже на протяжении трех дней. Информация об этом появилась на сайте сервиса паводок72.рф. «Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста — 615 см, изменения за сутки -6 сантиметров», — указано на сайте сервиса. В других районах региона произошли следующие изменения: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области сдвинулся пик паводка. Согласно новому прогнозу, он будет достигнут на майских праздниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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