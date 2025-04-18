В Тюменской реке продолжает снижаться уровень воды

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки снизился на шесть сантиметров. Такой спад здесь наблюдается уже на протяжении трех дней. Информация об этом появилась на сайте сервиса паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста — 615 см, изменения за сутки -6 сантиметров», — указано на сайте сервиса.
В других районах региона произошли следующие изменения:
- В Тобольске река Иртыш +4 (607 см);
- в Казанском река Алабуга +1 (573 см);
- в Абатском река Ишим +4 (731 см);
- в Ялуторовске река Тобол +4 (487 см);
- в Ишиме река Ишим +7 (664 см);
- в Ильинке река Ишим +5 (767 см);
- в Тюмени река Тура +10 (403 см).
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области сдвинулся пик паводка. Согласно новому прогнозу, он будет достигнут на майских праздниках.
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