Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он подчеркнул значимость Воскресения Христова, которое разрушает преграду между Богом и людьми и избавляет человечество от власти зла.
«Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла», — заявил Патриарх. Поздравление опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). В своем послании он отметил, что Воскресение уничтожило грех и смерть, давая возможность людям бороться со злом с помощью Божьей благодати.
Патриарх призвал верующих стремиться к спасению и напомнил, что Пасха в этом году будет отмечаться 20 апреля. Торжества продолжаются почти 40 дней, с особыми богослужениями в первую неделю после Пасхи, которая называется Светлой.
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