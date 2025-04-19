Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

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Патриарх призвал верующих к спасению
Патриарх призвал верующих к спасению Фото:

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он подчеркнул значимость Воскресения Христова, которое разрушает преграду между Богом и людьми и избавляет человечество от власти зла.

«Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла», — заявил Патриарх. Поздравление опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). В своем послании он отметил, что Воскресение уничтожило грех и смерть, давая возможность людям бороться со злом с помощью Божьей благодати.

Патриарх призвал верующих стремиться к спасению и напомнил, что Пасха в этом году будет отмечаться 20 апреля. Торжества продолжаются почти 40 дней, с особыми богослужениями в первую неделю после Пасхи, которая называется Светлой.

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Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он подчеркнул значимость Воскресения Христова, которое разрушает преграду между Богом и людьми и избавляет человечество от власти зла. «Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла», — заявил Патриарх. Поздравление опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). В своем послании он отметил, что Воскресение уничтожило грех и смерть, давая возможность людям бороться со злом с помощью Божьей благодати. Патриарх призвал верующих стремиться к спасению и напомнил, что Пасха в этом году будет отмечаться 20 апреля. Торжества продолжаются почти 40 дней, с особыми богослужениями в первую неделю после Пасхи, которая называется Светлой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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