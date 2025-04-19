Состояние экс-главного тренера сборной России Бориса Игнатьева резко ухудшилось

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Врачи корректируют лечение Игнатьева
Врачи корректируют лечение Игнатьева Фото:

Состояние экс-главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева резко ухудшилось. Это связано с осложнениями, вызванными онкологией.

«Состояние Игнатьева ухудшилось», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что это произошло из-за осложнений, связанных с онкологией. 84-летний тренер обратился за медицинской помощью, так как злокачественное новообразование в желудке затронуло и другие органы.

Врачи корректируют его лечение. Специалист стал тренером сборной России в 1996 году после отставки Олега Романцева и также работал с различными клубами, включая олимпийскую сборную Ирака и московское «Торпедо».

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Состояние экс-главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева резко ухудшилось. Это связано с осложнениями, вызванными онкологией. «Состояние Игнатьева ухудшилось», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что это произошло из-за осложнений, связанных с онкологией. 84-летний тренер обратился за медицинской помощью, так как злокачественное новообразование в желудке затронуло и другие органы. Врачи корректируют его лечение. Специалист стал тренером сборной России в 1996 году после отставки Олега Романцева и также работал с различными клубами, включая олимпийскую сборную Ирака и московское «Торпедо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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