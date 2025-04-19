Состояние экс-главного тренера сборной России Бориса Игнатьева резко ухудшилось

Состояние экс-главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева резко ухудшилось. Это связано с осложнениями, вызванными онкологией.
«Состояние Игнатьева ухудшилось», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что это произошло из-за осложнений, связанных с онкологией. 84-летний тренер обратился за медицинской помощью, так как злокачественное новообразование в желудке затронуло и другие органы.
Врачи корректируют его лечение. Специалист стал тренером сборной России в 1996 году после отставки Олега Романцева и также работал с различными клубами, включая олимпийскую сборную Ирака и московское «Торпедо».
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