В ЯНАО в Пасху будет бушевать штормовой ветер

В ЯНАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«20 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском, Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах порывы 17-22 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
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