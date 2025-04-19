Путин: Россия готова к переговорам по Украине. Видео

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Путин: Россия приветствует стремление других стран урегулировать украинский конфликт
Путин: Россия приветствует стремление других стран урегулировать украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия готова к переговорам по Украине, так было всегда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Путин также подчеркнул, что Россия приветствует усилия США, Китая и других стран, предпринимаемые для справедливого урегулирования конфликта. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

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Россия готова к переговорам по Украине, так было всегда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Путин также подчеркнул, что Россия приветствует усилия США, Китая и других стран, предпринимаемые для справедливого урегулирования конфликта. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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