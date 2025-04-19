Путин: Россия приветствует стремление других стран урегулировать украинский конфликт
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россия готова к переговорам по Украине, так было всегда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Путин также подчеркнул, что Россия приветствует усилия США, Китая и других стран, предпринимаемые для справедливого урегулирования конфликта. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
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