Путин приостановил все боевые действия: главное со встречи президента с главой Генштаба

Состоялась встреча президента России Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. На совещании было объявлено о приостановке всех боевых действий на время Пасхи. Подробности — в материале URA.RU.
Пасхальное перемирие
Путин объявил о временном прекращении боевых действий с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля по гуманитарным соображениям в связи с Пасхой. Он выразил надежду на аналогичный шаг Украины, одновременно призвав российские войска сохранять боеготовность на случай возможных нарушений режима тишины. Минобороны поддержало пасхальное перемирие и отдала указания своим войскам прекратить огонь.
По словам Путина, перемирие покажет, готов ли Киев участвовать в мирных переговорах. «Решение о перемирии покажет, насколько искренним является готовность киевского режима, да его желание и способность, участвовать в мирных переговорах», — добавил Путин.
Курский регион почти освобожден
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Путину, что 99,5% территории Курской области очищено от украинских войск. Шесть российских группировок продолжают наступательные операции на 11 стратегических направлениях. Оперативная обстановка оценивается как благоприятная для российских сил.
Киев более 100 раз нарушал перемирие
Путин обратил внимание, что Украина более 100 раз нарушила мораторий по энергообъектам. РФ соблюдала его 30 дней.
ВСУ пытались прорваться в Белгородской области
Украинские подразделения предприняли неудачную попытку прорваться в районе Демидовки и Поповки Белгородской области, прилегающих к Курской области, сообщил Герасимов. Он добавил, что все вклинения противника пресечены, а остатки мелких групп блокированы в лесу южнее Поповки и уничтожаются. Военным предписано сохранять боеготовность на случай нарушений со стороны Киева.
Переговоры
Президент РФ заявил, что Россия традиционно открыта к переговорам по урегулированию. Кремль положительно оценивает мирные инициативы США, Китая и других стран. Президент также поздравил участников СВО и всех православных с наступающей Пасхой. Реакция Киева на перемирие станет индикатором его готовности к диалогу.
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