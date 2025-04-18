18 апреля 2025

Абрамович прилетел в Екатеринбург с семьей Ельцина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Абрамович Роман
Романа Абрамовича заметили на спектакле Фото:

Миллиардер Роман Абрамович, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-руководитель администрации президента) были замечены в Екатеринбурге вечером 19 апреля. Они посетили спектакль «Р. Б.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии.

Абрамович досмотрел премьеру до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе, пишет в своем telegram-канале блогер Елена Сальник. К посту она прикрепила фото и видео с Абрамовичем и Юмашевыми. Судя по фото, охраны рядом с ними не было.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миллиардер Роман Абрамович, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-руководитель администрации президента) были замечены в Екатеринбурге вечером 19 апреля. Они посетили спектакль «Р. Б.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии. Абрамович досмотрел премьеру до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе, пишет в своем telegram-канале блогер Елена Сальник. К посту она прикрепила фото и видео с Абрамовичем и Юмашевыми. Судя по фото, охраны рядом с ними не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...