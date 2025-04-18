Романа Абрамовича заметили на спектакле
Миллиардер Роман Абрамович, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-руководитель администрации президента) были замечены в Екатеринбурге вечером 19 апреля. Они посетили спектакль «Р. Б.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии.
Абрамович досмотрел премьеру до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе, пишет в своем telegram-канале блогер Елена Сальник. К посту она прикрепила фото и видео с Абрамовичем и Юмашевыми. Судя по фото, охраны рядом с ними не было.
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