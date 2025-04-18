Абрамович прилетел в Екатеринбург с семьей Ельцина. Фото, видео

19 апреля 2025 в 22:53 Размер текста - 17 +

Романа Абрамовича заметили на спектакле Фото: wikimedia.org/Brian Minkoff-London Pixels Миллиардер Роман Абрамович, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-руководитель администрации президента) были замечены в Екатеринбурге вечером 19 апреля. Они посетили спектакль «Р. Б.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии. Абрамович досмотрел премьеру до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе, пишет в своем telegram-канале блогер Елена Сальник. К посту она прикрепила фото и видео с Абрамовичем и Юмашевыми. Судя по фото, охраны рядом с ними не было. Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардер Роман Абрамович, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (экс-руководитель администрации президента) были замечены в Екатеринбурге вечером 19 апреля. Они посетили спектакль «Р. Б.» о поэте Борисе Рыжем в Свердловской киностудии. Абрамович досмотрел премьеру до конца, а потом, как обычный зритель, отстоял в очереди на выходе, пишет в своем telegram-канале блогер Елена Сальник. К посту она прикрепила фото и видео с Абрамовичем и Юмашевыми. Судя по фото, охраны рядом с ними не было.