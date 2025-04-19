19 апреля 2025

Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

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Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Фото:
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Пасха — 2025

Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, 19 апреля был передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту сразу после приземления самолета со святыней. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту „Внуково-3“, где приземлился доставивший святыню в Россию самолет», — сообщает корреспондент. Информацию передает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальное богослужение в ночное время в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве. Информация об этом размещена на официальном портале Русской православной церкви. Торжественная литургия состоится в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года — в период, когда православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников, Пасху, посвященную Воскресению Христову.

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Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, 19 апреля был передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту сразу после приземления самолета со святыней. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту „Внуково-3“, где приземлился доставивший святыню в Россию самолет», — сообщает корреспондент. Информацию передает РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальное богослужение в ночное время в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве. Информация об этом размещена на официальном портале Русской православной церкви. Торжественная литургия состоится в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года — в период, когда православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников, Пасху, посвященную Воскресению Христову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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