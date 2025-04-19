Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит ночное пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). Пасхальное торжество состоится в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года, когда православные христиане будут отмечать главный праздник церковного года — Воскресение Христово.
«В Светлую Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве», — сказано в сообщении РПЦ. Перед началом богослужения он в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения. Прямую трансляцию богослужения будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Спас», а также официальный сайт РПЦ.
В сообщении отмечается, что пасхальное богослужение обычно начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы, после которой совершается крестный ход вокруг храма. Этот процесс символизирует женщин-мироносиц, которые первыми узнали о Воскресении Иисуса Христа. После крестного хода и открытия дверей храма начинается торжественная пасхальная служба, а первые возгласы «Христос Воскресе!» звучат еще на улице.
Ранее патриарх Кирилл в своем пасхальном послании подчеркнул духовное значение праздника, отметив, что Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и дало верующим возможность бороться со злом. Патриарх напомнил, что Пасха считается главным событием церковного года, а праздничные богослужения и торжества традиционно продолжаются почти 40 дней, особенно выделяется первая неделя — Светлая седмица.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.