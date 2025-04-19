19 апреля 2025

Вернувшиеся из плена российские военные поделились эмоциями

© Служба новостей «URA.RU»
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В Россию, по данным Минобороны, вернулись 246 военнослужащих
В Россию, по данным Минобороны, вернулись 246 военнослужащих Фото:

Российские военные, вернувшиеся по обмену из украинского плена, поделились эмоциями. Об этом сообщает Минобороны РФ, которое опубликовало кадры возвращения военнослужащих в telegram-канале.

«До сих пор не верится, что я дома. Переодели, обули, накормили. Большое спасибо», — говорит на видео Минобороны один из российских военнослужащих. 

По словам мужчины, дома его ждет семья, мать, брат. Другой военный признался, что уже полгода не слышал голоса матери и собирается позвонить домой. В то, что попал в обменный список, не сразу смог поверить. 

Ранее Минобороны сообщило о возвращении в Россию 246 военнослужащих. Они пока находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь. Столько же украинцев были переданы Киеву, пишет RT

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Российские военные, вернувшиеся по обмену из украинского плена, поделились эмоциями. Об этом сообщает Минобороны РФ, которое опубликовало кадры возвращения военнослужащих в telegram-канале. «До сих пор не верится, что я дома. Переодели, обули, накормили. Большое спасибо», — говорит на видео Минобороны один из российских военнослужащих.  По словам мужчины, дома его ждет семья, мать, брат. Другой военный признался, что уже полгода не слышал голоса матери и собирается позвонить домой. В то, что попал в обменный список, не сразу смог поверить.  Ранее Минобороны сообщило о возвращении в Россию 246 военнослужащих. Они пока находятся в Белоруссии. Им оказывается вся необходимая помощь. Столько же украинцев были переданы Киеву, пишет RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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