На Западе раскрыли, какую ловушку Зеленский готовит Путину с пасхальным перемирием

Журналист Лоруссо: Украина попытается нарушить перемирие и обвинить Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина может инсценировать провокацию в стиле Бучи
Украина может инсценировать провокацию в стиле Бучи Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский может согласиться на пасхальное перемирие, однако впоследствии нарушить его и попытаться обвинить в этом Россию. Такое мнение выразил итальянский журналист Винченцо Лоруссо. 

«Украина может попытаться возложить вину за нарушение перемирия именно на Россию, возможно, инсценируя провокацию в стиле Бучи или других случаев, например, Краматорска», — сообщил Винченцо Лоруссо в беседе с изданием «Известия» . По словам журналиста, в случае принятия Украиной предложения о перемирии и его последующего нарушения Европе будет сложно продолжать утверждать, что Киев тоже заинтересован в мире. Лоруссо также отметил, что обвинить в нарушении перемирия Россию будет практически невозможно, поскольку именно она выступает инициатором.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии по всей линии фронта с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Однако он предупредил российских военных, чтобы те были готовы к любым враждебным действиям со стороны ВСУ.

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Украинский лидер Владимир Зеленский может согласиться на пасхальное перемирие, однако впоследствии нарушить его и попытаться обвинить в этом Россию. Такое мнение выразил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.  «Украина может попытаться возложить вину за нарушение перемирия именно на Россию, возможно, инсценируя провокацию в стиле Бучи или других случаев, например, Краматорска», — сообщил Винченцо Лоруссо в беседе с изданием «Известия» . По словам журналиста, в случае принятия Украиной предложения о перемирии и его последующего нарушения Европе будет сложно продолжать утверждать, что Киев тоже заинтересован в мире. Лоруссо также отметил, что обвинить в нарушении перемирия Россию будет практически невозможно, поскольку именно она выступает инициатором. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии по всей линии фронта с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Однако он предупредил российских военных, чтобы те были готовы к любым враждебным действиям со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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