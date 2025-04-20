«Соберемся за одним столом»: Зеленский попросил о мире на 100 лет

Глава Украины Владимир Зеленский в пасхальном обращении призвал к миру «длиной в век», выразив надежду на единение украинцев и светлое будущее страны. Он подчеркнул, что Пасха объединяет нацию в стремлении к спокойной жизни.
«Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В своем пасхальном послании он отметил, что Пасха, которую в этом году украинцы всех христианских конфессий отмечают в один день, символизирует единство нации. Он подчеркнул, что праздник вдохновляет людей на веру в мирное будущее, когда семьи смогут собраться за одним столом без тревог.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о введении пасхального перемирия. Во время совещания в Кремле президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о текущем положении дел на линии фронта, после чего распорядился приостановить боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, ссылаясь на гуманитарные соображения, связанные с празднованием Пасхи. Путин выразил надежду, что украинская сторона примет аналогичное решение, однако отдельно отметил необходимость поддержания боевой готовности российских сил в случае возможных провокаций или нарушений режима прекращения огня, передает Pravda.ru.
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