«Чуда не произошло»: ВСУ продолжили обстрелы в ЛНР в пасхальное перемирие

Мирошник: ВСУ нарушили пасхальное перемирие, атакуя ДНР, ЛНР и Херсонщину
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ВСУ продолжают совершать новые атаки во время пасхального перемирия
ВСУ продолжают совершать новые атаки во время пасхального перемирия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, объявленное с 18:00 19 апреля, продолжив атаки на ЛНР, ДНР и Херсонскую область. Обстрелы Горловки, Донецка, Кременной и городов Херсонской области зафиксированы в пасхальную ночь, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на перемирие», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Пасхальное перемирие, инициированное Россией с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, было нарушено ВСУ сразу после его начала. В ДНР в 06:30 20 апреля ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм. В 09:00 в Донецке системы ПВО отразили попытки атак с использованием беспилотников.

В Херсонской области атаки начались с вечера 19 апреля. По данным губернатора Владимира Сальдо, ВСУ применили FPV-дроны и миномёты в Алёшках, дроны-камикадзе в Голой Пристани и сбросили не менее шести боеприпасов с БПЛА в Каховке. В ЛНР зафиксированы ночные обстрелы пригорода Кременной, что подтверждает систематическое нарушение режима прекращения огня. Родион Мирошник подчеркнул, что сообщения о новых атаках ВСУ продолжают поступать.

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Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, объявленное с 18:00 19 апреля, продолжив атаки на ЛНР, ДНР и Херсонскую область. Обстрелы Горловки, Донецка, Кременной и городов Херсонской области зафиксированы в пасхальную ночь, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на перемирие», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Пасхальное перемирие, инициированное Россией с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, было нарушено ВСУ сразу после его начала. В ДНР в 06:30 20 апреля ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм. В 09:00 в Донецке системы ПВО отразили попытки атак с использованием беспилотников. В Херсонской области атаки начались с вечера 19 апреля. По данным губернатора Владимира Сальдо, ВСУ применили FPV-дроны и миномёты в Алёшках, дроны-камикадзе в Голой Пристани и сбросили не менее шести боеприпасов с БПЛА в Каховке. В ЛНР зафиксированы ночные обстрелы пригорода Кременной, что подтверждает систематическое нарушение режима прекращения огня. Родион Мирошник подчеркнул, что сообщения о новых атаках ВСУ продолжают поступать.
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