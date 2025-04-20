«У него фора»: Прилепин рассказал о картах на руках Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский имеет преимущество в информационном противостоянии, поскольку может использовать любые карты для достижения своих целей, включая такие понятия, как «перемирие», «добро» и «Христос». Об этом заявил писатель Захар Прилепин.
«У него [Зеленского], прямо говоря, фора. Потому что ему в самом широком смысле плевать на то, что он говорит. „Христос“, „Пасха“, „перемирие“, „добро“ — это всё фишки-картишки, он сыграет и такими, делов-то», — написал Захар Прилепин в своем telegram-канале. Писатель считает, что Зеленскому всегда проще — он может лгать, юлить, наглеть, кривляться и быть риторически на три шага впереди, при этом любые его слова будут прощены, потому что он — «артист разговорного жанра».
Прилепин назвал неожиданное решение Зеленского о перемирии на 30 дней находчивым. Он объяснил, что даже несмотря на не слишком быстрое продвижение российских войск, ВСУ продолжают отступать, а Зеленский с помощью своего предложения о перемирии хочет предстать миротворцем и при этом получить время для решения логистических вопросов, пополнения личного состава и боеприпасов.
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