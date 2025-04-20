ВСУ совершили почти 1000 ударов дронами с момента перемирия

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В результате ударов БПЛА ВСУ есть погибшие среди мирного населения
В результате ударов БПЛА ВСУ есть погибшие среди мирного населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли 900 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВСУ после объявления перемирия <...> осуществили 900 ударов БПЛА», — передает ведомство. Там добавили, что ВСУ осуществили 444 обстрела позиций российских войск. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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Вооруженные силы Украины нанесли 900 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВСУ после объявления перемирия <...> осуществили 900 ударов БПЛА», — передает ведомство. Там добавили, что ВСУ осуществили 444 обстрела позиций российских войск. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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