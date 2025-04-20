ВСУ совершили почти 1000 ударов дронами с момента перемирия

В результате ударов БПЛА ВСУ есть погибшие среди мирного населения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли 900 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВСУ после объявления перемирия <...> осуществили 900 ударов БПЛА», — передает ведомство. Там добавили, что ВСУ осуществили 444 обстрела позиций российских войск. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
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