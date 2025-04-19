Бастрыкин потребовал доклад о мужчине, преследующему детей в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о противоправных действиях мужчины в отношении несовершеннолетних в Екатеринбурге. Человек преследует детей и угрожает им, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Длительное время в городе Екатеринбурге Свердловской области мужчина неславянской внешности преследует местных детей, проявляя агрессию и высказывая угрозы в их адрес. Обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли. Несмотря на то, что место жительства фигуранта известно, мер реагирования к нему не принимается», — написали следователи в своем telegram-канале.
В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области по данному факту уже начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову взять проверку под личный контроль и доложить о ее итогах центральному аппарату ведомства.
В рамках проверки и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов должен доложить о предварительных обстоятельствах произошедшего, а после завершения проверки — о ее итогах. За исполнением поручения и ходом процессуальной проверки установлен контроль со стороны центрального аппарата Следственного комитета России.
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