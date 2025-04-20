Папа Римский вышел к верующим на Пасху. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Папа Римский отметил, что мир невозможен без разоружения
Папа Римский отметил, что мир невозможен без разоружения Фото:

Папа Франциск в Пасхальное воскресенье вышел к собравшимся верующим на балкон фасада собора Святого Петра и поздравил с Пасхой. Он произнес традиционное благословение «Городу и миру». 

«Никакой мир невозможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений», — говорится в благословении. Его текст опубликован на сайте Ватикана.

Он выступил с призывом установить мир на Святой Земле, отметив, что в нынешнем году католики и православные празднуют Пасху в один день. Кроме того, понтифик обратился с просьбой молиться за христианские общины в Ливане и Сирии, а также выразил надежду на скорейшее наступление мира на территории Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Папа Франциск в Пасхальное воскресенье вышел к собравшимся верующим на балкон фасада собора Святого Петра и поздравил с Пасхой. Он произнес традиционное благословение «Городу и миру».  «Никакой мир невозможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений», — говорится в благословении. Его текст опубликован на сайте Ватикана. Он выступил с призывом установить мир на Святой Земле, отметив, что в нынешнем году католики и православные празднуют Пасху в один день. Кроме того, понтифик обратился с просьбой молиться за христианские общины в Ливане и Сирии, а также выразил надежду на скорейшее наступление мира на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...