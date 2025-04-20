Папа Франциск в Пасхальное воскресенье вышел к собравшимся верующим на балкон фасада собора Святого Петра и поздравил с Пасхой. Он произнес традиционное благословение «Городу и миру».
«Никакой мир невозможен без разоружения! Потребность любого народа в обеспечении собственной защиты не может превратиться в гонку вооружений», — говорится в благословении. Его текст опубликован на сайте Ватикана.
Он выступил с призывом установить мир на Святой Земле, отметив, что в нынешнем году католики и православные празднуют Пасху в один день. Кроме того, понтифик обратился с просьбой молиться за христианские общины в Ливане и Сирии, а также выразил надежду на скорейшее наступление мира на территории Украины.
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