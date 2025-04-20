Европейский союз предпринимает все возможные меры, чтобы воспрепятствовать установлению мира на территории Украины, и сорвать пасхальное перемирие. Об этом сообщает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу», — заявляет политик в беседе с РИА Новости. Он также отмечает, что европейские страны оказывают давление на Зеленского, призывая его придерживаться жесткой линии, которая затрудняет достижение мирного урегулирования.
По мнению Филиппо, инициативу России о прекращении огня следует рассматривать как «позитивный шаг». Он также отметил, что Франция, действуя самостоятельно вне рамок Европейского союза, могла бы сыграть важную роль в установлении мира.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отмечал, что ВСУ смогут сохранять боеспособность до 2029 года при условии поддержки со стороны западных партнеров. Кроме того, он обратился с призывом к лидеру блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу рассмотреть возможность передачи Украине 150 ракет Taurus, передает RT.
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