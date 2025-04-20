ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после пасхального перемирия

ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после объявления пасхального перемирия. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ из Дылеевка в Горловка (Никитовский район)», — говорится в сообщении управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что огонь был открыт примерно в 20:10 по московскому времени, украинские военные применили артиллерию натовского калибра 155 мм и выпустили четыре снаряда по территории города. Всего ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке.
Ранее в результате утреннего обстрела Горловки 1 апреля пострадали 15 человек, когда по центру города был нанесен удар с применением дрона-камикадзе и артиллерии натовского калибра. Кроме того, в ту же ночь ВСУ атаковали российские регионы тремя беспилотниками, которые были сбиты над Брянской областью.
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