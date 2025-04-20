ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после пасхального перемирия

Украинские военные в седьмой раз за сутки обстреляли Горловку
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ВСУ использовали артиллерию для атаки на Горловку
ВСУ использовали артиллерию для атаки на Горловку Фото:
новость из сюжета
Пасхальное перемирие в зоне СВО

ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после объявления пасхального перемирия. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ из Дылеевка в Горловка (Никитовский район)», — говорится в сообщении управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что огонь был открыт примерно в 20:10 по московскому времени, украинские военные применили артиллерию натовского калибра 155 мм и выпустили четыре снаряда по территории города. Всего ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке. 

Ранее в результате утреннего обстрела Горловки 1 апреля пострадали 15 человек, когда по центру города был нанесен удар с применением дрона-камикадзе и артиллерии натовского калибра. Кроме того, в ту же ночь ВСУ атаковали российские регионы тремя беспилотниками, которые были сбиты над Брянской областью.

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ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после объявления пасхального перемирия. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ из Дылеевка в Горловка (Никитовский район)», — говорится в сообщении управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что огонь был открыт примерно в 20:10 по московскому времени, украинские военные применили артиллерию натовского калибра 155 мм и выпустили четыре снаряда по территории города. Всего ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке.  Ранее в результате утреннего обстрела Горловки 1 апреля пострадали 15 человек, когда по центру города был нанесен удар с применением дрона-камикадзе и артиллерии натовского калибра. Кроме того, в ту же ночь ВСУ атаковали российские регионы тремя беспилотниками, которые были сбиты над Брянской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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