В Петербурге упала коляска с семимесячной крохой из-за резкой остановки автобуса

В Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова водитель автобуса был вынужден резко затормозить, в результате чего в салоне упала детская коляска, в которой находилась семимесячная девочка. Кроху госпитализировали с сотрясением. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«20 апреля в 15:10 у дома 98 по Среднему проспекту В.О., водитель автобуса „Волгабас“, 63-летний гражданин Узбекистана, во избежание ДТП резко затормозил. В салоне упала коляска с семимесячной девочкой», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В 2025 году водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, однако штраф был своевременно оплачен. Работодатель водителя — ГУП «Пассажиравтотранс».
Девочку доставили в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. Медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лба. Состояние малышки оценивается как средней тяжести. По факту случившегося вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Статья предусматривает ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.
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