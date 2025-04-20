20 апреля 2025
19 апреля 2025

Налоговик из ХМАО помогла за взятки получить налоговый вычет сотням мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалист налоговой инспекции незаконно оформила налоговый вычет 300 мигрантам
Специалист налоговой инспекции незаконно оформила налоговый вычет 300 мигрантам Фото:

Бывший специалист налоговой инспекции из Лангепаса за взятки помогала мигрантам получать налоговые вычеты из уплаченного НДФЛ. За это ей грозит ответственность по нескольким статьям УК РФ, обвиняемая арестована.

«Обвиняемая незаконно оформила 304 иностранным гражданам возврат налога на доходы физических лиц [иностранцам], осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента. За совершение преступных действий обвиняемая получала от посредника взятки, общая сумма которых составила не менее 360 тысяч рублей. В результате преступлений бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 37 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Лангепаса. Преступление выявили сотрудники ОБЭП полиции, РУ ФСБ по Тюменской области и подразделения собственной безопасности УФСН по Югре. Обвиняемая заключена под стражу, дело передано в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший специалист налоговой инспекции из Лангепаса за взятки помогала мигрантам получать налоговые вычеты из уплаченного НДФЛ. За это ей грозит ответственность по нескольким статьям УК РФ, обвиняемая арестована. «Обвиняемая незаконно оформила 304 иностранным гражданам возврат налога на доходы физических лиц [иностранцам], осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента. За совершение преступных действий обвиняемая получала от посредника взятки, общая сумма которых составила не менее 360 тысяч рублей. В результате преступлений бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 37 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба следственного комитета региона. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Лангепаса. Преступление выявили сотрудники ОБЭП полиции, РУ ФСБ по Тюменской области и подразделения собственной безопасности УФСН по Югре. Обвиняемая заключена под стражу, дело передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...