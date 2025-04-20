Налоговик из ХМАО помогла за взятки получить налоговый вычет сотням мигрантов

Бывший специалист налоговой инспекции из Лангепаса за взятки помогала мигрантам получать налоговые вычеты из уплаченного НДФЛ. За это ей грозит ответственность по нескольким статьям УК РФ, обвиняемая арестована.
«Обвиняемая незаконно оформила 304 иностранным гражданам возврат налога на доходы физических лиц [иностранцам], осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента. За совершение преступных действий обвиняемая получала от посредника взятки, общая сумма которых составила не менее 360 тысяч рублей. В результате преступлений бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 37 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
Обвинительное заключение утвердила прокуратура Лангепаса. Преступление выявили сотрудники ОБЭП полиции, РУ ФСБ по Тюменской области и подразделения собственной безопасности УФСН по Югре. Обвиняемая заключена под стражу, дело передано в суд.
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