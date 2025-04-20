В Пермском крае двое подростков заблудились в лесу. Онлайн-трансляция

21 апреля 2025 в 12:58 Размер текста - 17 +

Поисковая операция продоложается с ночи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Двое подростков 20 апреля потерялись в лесу в Очерском округе Пермского края. В поисковой операции задействованы полиция, МЧС, спасатели и охотники. 13:36 Покатушки на мотоциклах – популярное увлечение среди молодежи в Очерском округе, рассказывают местные жители. На прошлой неделе один из подростков провалился под лед на пруду около поселка Талица. Спасли его коллеги-мотоциклисты. Технику доставали уже на следующий день. 13:21 По данным UralMash, ребята катались в лесу на мотоциклах. Когда закончился бензин, они оставили технику и решили дойти до дома пешком. Но дорогу найти не смогли. 13:06 Дети заблудились еще 20 апреля. Но, как отмечает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сигнал поступил спасателям поздно. Последний раз мальчики выходили на связь в два часа ночи. Поисками занимается Краевая служба спасения, Очерский отдел МВД России, специалисты МЧС России, кинолог, волонтеры и охотники — 27 человек и 13 единиц техники. В поисках задействованы также четыре квадрокоптера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое подростков 20 апреля потерялись в лесу в Очерском округе Пермского края. В поисковой операции задействованы полиция, МЧС, спасатели и охотники. 13:36 21.04.2025 Покатушки на мотоциклах – популярное увлечение среди молодежи в Очерском округе, рассказывают местные жители. На прошлой неделе один из подростков провалился под лед на пруду около поселка Талица. Спасли его коллеги-мотоциклисты. Технику доставали уже на следующий день. 13:21 21.04.2025 По данным UralMash, ребята катались в лесу на мотоциклах. Когда закончился бензин, они оставили технику и решили дойти до дома пешком. Но дорогу найти не смогли. 13:06 21.04.2025 Дети заблудились еще 20 апреля. Но, как отмечает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сигнал поступил спасателям поздно. Последний раз мальчики выходили на связь в два часа ночи. Поисками занимается Краевая служба спасения, Очерский отдел МВД России, специалисты МЧС России, кинолог, волонтеры и охотники — 27 человек и 13 единиц техники. В поисках задействованы также четыре квадрокоптера.