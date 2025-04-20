20 апреля 2025

В Пермском крае двое подростков заблудились в лесу. Онлайн-трансляция

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Поисковая операция продоложается с ночи Фото:

Двое подростков 20 апреля потерялись в лесу в Очерском округе Пермского края. В поисковой операции задействованы полиция, МЧС, спасатели и охотники.

13:36 21.04.2025 Покатушки на мотоциклах – популярное увлечение среди молодежи в Очерском округе, рассказывают местные жители. На прошлой неделе один из подростков провалился под лед на пруду около поселка Талица. Спасли его коллеги-мотоциклисты. Технику доставали уже на следующий день.

13:21 21.04.2025 По данным UralMash, ребята катались в лесу на мотоциклах. Когда закончился бензин, они оставили технику и решили дойти до дома пешком. Но дорогу найти не смогли.

13:06 21.04.2025 Дети заблудились еще 20 апреля. Но, как отмечает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сигнал поступил спасателям поздно. Последний раз мальчики выходили на связь в два часа ночи. Поисками занимается Краевая служба спасения, Очерский отдел МВД России, специалисты МЧС России, кинолог, волонтеры и охотники — 27 человек и 13 единиц техники. В поисках задействованы также четыре квадрокоптера.

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Двое подростков 20 апреля потерялись в лесу в Очерском округе Пермского края. В поисковой операции задействованы полиция, МЧС, спасатели и охотники. 13:36 21.04.2025 Покатушки на мотоциклах – популярное увлечение среди молодежи в Очерском округе, рассказывают местные жители. На прошлой неделе один из подростков провалился под лед на пруду около поселка Талица. Спасли его коллеги-мотоциклисты. Технику доставали уже на следующий день. 13:21 21.04.2025 По данным UralMash, ребята катались в лесу на мотоциклах. Когда закончился бензин, они оставили технику и решили дойти до дома пешком. Но дорогу найти не смогли. 13:06 21.04.2025 Дети заблудились еще 20 апреля. Но, как отмечает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сигнал поступил спасателям поздно. Последний раз мальчики выходили на связь в два часа ночи. Поисками занимается Краевая служба спасения, Очерский отдел МВД России, специалисты МЧС России, кинолог, волонтеры и охотники — 27 человек и 13 единиц техники. В поисках задействованы также четыре квадрокоптера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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