ВСУ нарушили режим пасхального перемирия почти 5 тысяч раз: главные заявления Минобороны РФ

Украинская сторона совершила 4900 нарушений установленного пасхального перемирия, продолжив атаковать позиции российских войск, а также гражданские объекты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным ведомства, ВСУ в период перемирия применили 90 беспилотных летательных аппаратов, восемь из которых были использованы за пределами зоны проведения специальной военной операции; все они были уничтожены. Главные заявления Минобороны — в материале URA.RU.
ВС РФ соблюдали режим перемирия
Согласно распоряжению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, все воинские формирования, действующие в районе проведения специальной военной операции на Украине, с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля строго придерживались режима прекращения огня и сохраняли свои позиции на ранее занятых рубежах. Об этом заявили в Минобороны. В ведомстве, что после завершения пасхального перемирия российские силы возобновили проведение СВО.
ВСУ нарушили перемирие почти пять тысяч раз
Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские вооруженные силы продолжили наносить удары по позициям российских военнослужащих и по гражданской инфраструктуре, отметили в Минобороны. По данным ведомства, за период действия перемирия было зарегистрировано 4,9 тысячи случаев его нарушения. За это время украинская сторона применила 90 беспилотников, из которых восемь были запущены за пределами зоны специальной военной операции; все они были уничтожены.
Отмечается, что ВСУ совершили шесть попыток наступательных действий, в том числе вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка на территории ДНР, а также в районе Олешни Курской области. Все атаки были успешно отражены. По позициям российских войск было осуществлено 1404 обстрела с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров. Минобороны подчеркнуло, что в период пасхального перемирия ВСУ значительно сократили интенсивность обстрелов и боевых столкновений в дневное время.
Удары по приграничным районам РФ
Также в период перемирия приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей подверглись 19 артиллерийским обстрелам, 49 атакам с применением FPV-дронов, а также 16 сбросам боеприпасов с коптерных беспилотников. Обстрелы затронули 25 опорных пунктов подразделений ВС РФ и 51 населенный пункт.
Успехи ВС РФ после завершения перемирия
На белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по личному составу и военной технике теробороны ВСУ в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. В результате действий российских военных потери Украины составили до 20 человек личного состава, а также одно артиллерийское орудие.
В то же время на купянском направлении формирования группировки войск «Запад» поразили позиции механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, в результате чего противник утратил до 30 военнослужащих. На донецком направлении подразделения «Южной» группировки нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны и национальной гвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Суммарные потери украинских формирований составили до 45 военнослужащих, одну боевую бронированную машину типа «Казак» и два артиллерийских орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и морской пехоты в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки ДНР. В результате данных ударов украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих, одну бронированную машину «Казак» и пикап.
На восточном участке фронта подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение личному составу и технике морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Богатырь ДНР. Потери украинских военных превысили 25 человек, уничтожены бронетранспортер и автомобиль.
Кроме того, на направлениях Запорожской и Херсонской областей подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по механизированной бригаде ВСУ и подразделениям территориальной обороны в районах Новоданиловки и Понятовки. В результате этих действий было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ, а также станция радиоэлектронной борьбы и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.