Шторм возвращается: 22 апреля на Землю обрушится мощная магнитная буря

На этой неделе магнитные бури вновь обрушатся на Землю. Из-за корональной дыры на Солнце уже во вторник 22 апреля 2025 геомагнитную активность вновь ощутят миллионы метеозависимых людей по всему миру. О том, к чему готовиться в ближайшие дни — в материале URA.RU.
Солнечная активность в апреле 2025
Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ предупреждают о надвигающейся магнитной буре из-за активности на Солнце. Приближающийся шторм вызвала корональная дыра — за последние несколько суток она настолько разрослась, что вероятность спокойной магнитосферы нулевая.
«На Солнце за последние несколько суток сформировалась исключительно крупная корональная дыра, производящая быстрый солнечный ветер», — заявили эксперты. «За последние двое суток дыра заметно выросла, поглотив часть экваториальных областей Солнца, откуда воздействие на Землю идет с вероятностями порядка 100%».
По первоначальному прогнозу, сильная буря должна была обрушиться на Землю еще 21 апреля. Однако затем ученые скорректировали информацию: пик магнитных бурь случится во вторник 22 числа.
Магнитная буря 22 апреля 2025
Судя по прогнозу, возмущения магнитосферы Земли начнутся уже в 12 часов мск, после чего с каждым часом геомагнитная активность продолжит расти. До «красных» значений она доберется примерно в 18 часов мск, а пика достигнет в полночь. Ученые оценивают вероятность магнитной бури в 85%. При этом вероятность того, что геомагнитные возмущения окажутся слабыми — 15%. Шанса, что магнитосфера Земли останется спокойной, по прогнозам, нет.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
По предварительному прогнозу, ближайший магнитный шторм окажется последним в этом месяце. После магнитной бури 22-23 апреля магнитосфера Земли еще несколько дней пробудет в возбужденном состоянии, а затем, до начала мая, остается спокойной. Но уже в начале следующего месяца геомагнитная активность вновь дойдет до «красного» уровня. Эксперты ожидают магнитную бурю 2, 5,6 и 7 мая. Повышенная активность магнитосферы прогнозируется 1, 8, 9, 18, 19, 20 и 21 числа.
Что делать метеозависимым
Из-за магнитных бурь регулярно страдают до 30% населения Земли. Чаще всего метеозависимые люди жалуются на головные боли, проблемы со сном и концентрацией внимания, а также на общую слабость. Чтобы геомагнитная активность не влияла на организм, врачи советуют вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.
Отказ от алкоголя и табака, правильное питание, а также регулярный сон и физическая активность помогут поддерживать организм в тонусе, благодаря чему любые внешние факторы перестанут оказывать сильное влияние на здоровье. Но в случае, если магнитные бури все равно доставляют дискомфорт — лучше обратиться к врачу. Ведь метеозависимость может указывать на невыявленное хроническое заболевание.
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