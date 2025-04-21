Руководитель «Группы Синара» в Челябинске Таболин намерен стать депутатом ЗСО

Руководитель обособленного подразделения «Группы Синара» в Челябинске Илья Таболин зарегистрирован на праймериз «Единой России». Эта информация содержится на сайте предварительного голосования.
«Группа Синара» — крупный федеральный промышленный холдинг с центром в Екатеринбурге. В Челябинской области холдинг владеет Челябинским заводом городского электрического транспорта. Предприятие выпускает современные троллейбусы, в том числе с увеличенным автономным ходом, и электробусы. Кроме того, в состав машиностроительного направления компании входят подразделения по техническому обслуживанию и ремонту тягового подвижного состава на Южно-Уральской железной дороге. С 2021 года «Группа Синара» также участвует в модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске в рамках концессионного соглашения.
Таболину 46 лет. Он родился в Челябинске. В 2004 году окончил «Южно-Уральский госуниверситет» по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
Илья Таболин — член партии «Единая Россия». На праймериз он выдвинулся по партийному списку.
Выборы в депутаты заксобрания региона состоятся в сентябре. Однако в мае «Единая Россия» проведет предварительное голосование, чтобы определить, кто получит поддержку партии на предстоящих выборах. Праймериз пройдут с 19 по 25 мая.
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