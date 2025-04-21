В Кремле раскрыли, консультировался ли Путин по поводу пасхального перемирия с США

Песков: пасхальное перемирие с Украиной является сугубо инициативой Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что пасхальное перемирие - инициатива Путина
Песков заявил, что пасхальное перемирие - инициатива Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пасхальное перемирие с Украиной было инициативой сугубо президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это была пасхальная инициатива президента Путина», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что журналисты должны были слышать заявления Минобороны РФ, которое дает оценку выполнению условий режима прекращения огня украинской стороной, а также уведомляет о нарушениях ею данного перемирия. Так пресс-секретарь ответил на вопрос корреспондентов о том, советовался ли Путин с США перед объявлением пасхального перемирия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пасхальное перемирие с Украиной было инициативой сугубо президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это была пасхальная инициатива президента Путина», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что журналисты должны были слышать заявления Минобороны РФ, которое дает оценку выполнению условий режима прекращения огня украинской стороной, а также уведомляет о нарушениях ею данного перемирия. Так пресс-секретарь ответил на вопрос корреспондентов о том, советовался ли Путин с США перед объявлением пасхального перемирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...