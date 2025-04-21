В Кремле раскрыли, консультировался ли Путин по поводу пасхального перемирия с США

Пасхальное перемирие с Украиной было инициативой сугубо президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это была пасхальная инициатива президента Путина», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что журналисты должны были слышать заявления Минобороны РФ, которое дает оценку выполнению условий режима прекращения огня украинской стороной, а также уведомляет о нарушениях ею данного перемирия. Так пресс-секретарь ответил на вопрос корреспондентов о том, советовался ли Путин с США перед объявлением пасхального перемирия.
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