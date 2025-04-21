Кремль уведомит Белый дом о военных преступлениях ВСУ во время перемирия

Кремль обязательно проинформирует все заинтересованные стороны и, в том числе, Белый дом, о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны», — заявил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва передаст всем заинтересованным сторонам все данные о военных преступлениях и нарушениях ВСУ, о которых докладывали российские военные во время пасхального перемирия. Так Песков ответил на вопрос о том, уведомит ли Кремль Белый дом о несоблюдении Киевом условий режима прекращения огня.
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