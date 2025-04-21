Кремль уведомит Белый дом о военных преступлениях ВСУ во время перемирия

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Кремль донесет до Белого дома данные о преступлениях ВСУ, о которых сообщили российские военные
Кремль донесет до Белого дома данные о преступлениях ВСУ, о которых сообщили российские военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кремль обязательно проинформирует все заинтересованные стороны и, в том числе, Белый дом, о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны», — заявил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва передаст всем заинтересованным сторонам все данные о военных преступлениях и нарушениях ВСУ, о которых докладывали российские военные во время пасхального перемирия. Так Песков ответил на вопрос о том, уведомит ли Кремль Белый дом о несоблюдении Киевом условий режима прекращения огня.

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Кремль обязательно проинформирует все заинтересованные стороны и, в том числе, Белый дом, о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны», — заявил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва передаст всем заинтересованным сторонам все данные о военных преступлениях и нарушениях ВСУ, о которых докладывали российские военные во время пасхального перемирия. Так Песков ответил на вопрос о том, уведомит ли Кремль Белый дом о несоблюдении Киевом условий режима прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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