Президент Украины Владимир Зеленский признался в нарушении страной моратория на удары по территории России, которое совершил еще до пасхального перемирия. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, сделав подобный вывод из предложения Зеленского о продлении запрета по ракетам и дальнобойным беспилотникам.
«Зеленский признался в терроризме. Так бывает, когда в ходе расследования выходишь на себя. Зеленский, решив перехватить инициативу, предложил продолжить перемирие хотя бы в части дальнобойных дронов и ракет. И не бить по гражданским объектам», — заявил Коц в своем telegram-канале. Из таких слов украинского лидера военкор сделал вывод, что тот признается в нарушении моратория до наступления пасхального перемирия.
Президент РФ Владимир Путин ввел перемирие на Пасху 19 апреля в 18:00 по московскому времени. Оно продолжалось до полуночи 21 апреля. Однако, несмотря на это, в ночь на воскресенье ВСУ ударили 48 дронами в районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и пострадавшие. Всего Украина совершила 4,9 тысяч нарушений во время перемирия, передает деловое издание «Взгляд».
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