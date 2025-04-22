Семья свердловского бойца, погибшего на СВО, осталась без тела и денег

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Жена свердловского солдата Андрея с позывным «Баха», погибшего при выполнении боевого задания в Запорожье, уже шесть месяцев пытается выяснить, где находится его тело. В разговоре с корреспондентом URA.RU вдова Ольга отметила, что помимо этого, вынуждена преодолевать значительные бюрократические препятствия при оформлении положенных выплат.

«Второго ноября прошлого года мой супруг был направлен для выполнения служебных обязанностей в Запорожскую область, после чего связь с ним была утрачена. В попытках выяснить его судьбу я обращалась во все возможные госпитали, надеясь получить сведения о его состоянии. Впоследствии мне удалось установить контакт с одним из его сослуживцев, который сообщил, что Андрей скончался в результате полученных ранений. До настоящего времени мне не удалось узнать, где находится его тело. Позже я обратилась с официальным запросом в Минобороны, на который получила ответ с подтверждением того, что Андрей числится погибшим», — поделилась Ольга.

В браке с Андреем Ольга стала матерью двоих детей. После трагической гибели мужа она столкнулась с серьезными бюрократическими препятствиями при оформлении выплат. Получив официальный документ о смерти супруга, женщина обратилась в военкомат Верх-Исетского района Екатеринбурга. Однако, как утверждает вдова, процесс выплаты компенсаций неожиданно застопорился. «Я неоднократно посещала военкомат и звонила туда, однако никакого результата добиться не удалось. Сотрудники учреждения постоянно заверяют, что перезвонят и уточнят необходимую информацию, однако никаких реальных действий не предпринимается», — посетовала она. «Каждый мой визит сопровождается ощущением, что сотрудники впервые слышат о моей ситуации, несмотря на то, что обращаюсь я на протяжении уже нескольких месяцев».

«Похоронить Андрея до сих пор не представляется возможным, поскольку тело до сих пор не найдено, и даже если удастся обнаружить останки, неизвестно, когда это произойдет. У нас есть дети, которых необходимо содержать и обеспечивать. Выплаты, которые положены в подобных случаях, существенно помогли бы решить жилищные и другие насущные вопросы. Однако в Верх-Исетском военкомате мои просьбы остаются без внимания. В связи с этим я всерьез задумываюсь о необходимости обращения в прокуратуру и судебные органы. Не понимаю, почему нельзя решить этот вопрос своевременно и с человеческим отношением», — возмутилась Ольга.

Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ ожидается.

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Жена свердловского солдата Андрея с позывным «Баха», погибшего при выполнении боевого задания в Запорожье, уже шесть месяцев пытается выяснить, где находится его тело. В разговоре с корреспондентом URA.RU вдова Ольга отметила, что помимо этого, вынуждена преодолевать значительные бюрократические препятствия при оформлении положенных выплат. «Второго ноября прошлого года мой супруг был направлен для выполнения служебных обязанностей в Запорожскую область, после чего связь с ним была утрачена. В попытках выяснить его судьбу я обращалась во все возможные госпитали, надеясь получить сведения о его состоянии. Впоследствии мне удалось установить контакт с одним из его сослуживцев, который сообщил, что Андрей скончался в результате полученных ранений. До настоящего времени мне не удалось узнать, где находится его тело. Позже я обратилась с официальным запросом в Минобороны, на который получила ответ с подтверждением того, что Андрей числится погибшим», — поделилась Ольга. В браке с Андреем Ольга стала матерью двоих детей. После трагической гибели мужа она столкнулась с серьезными бюрократическими препятствиями при оформлении выплат. Получив официальный документ о смерти супруга, женщина обратилась в военкомат Верх-Исетского района Екатеринбурга. Однако, как утверждает вдова, процесс выплаты компенсаций неожиданно застопорился. «Я неоднократно посещала военкомат и звонила туда, однако никакого результата добиться не удалось. Сотрудники учреждения постоянно заверяют, что перезвонят и уточнят необходимую информацию, однако никаких реальных действий не предпринимается», — посетовала она. «Каждый мой визит сопровождается ощущением, что сотрудники впервые слышат о моей ситуации, несмотря на то, что обращаюсь я на протяжении уже нескольких месяцев». «Похоронить Андрея до сих пор не представляется возможным, поскольку тело до сих пор не найдено, и даже если удастся обнаружить останки, неизвестно, когда это произойдет. У нас есть дети, которых необходимо содержать и обеспечивать. Выплаты, которые положены в подобных случаях, существенно помогли бы решить жилищные и другие насущные вопросы. Однако в Верх-Исетском военкомате мои просьбы остаются без внимания. В связи с этим я всерьез задумываюсь о необходимости обращения в прокуратуру и судебные органы. Не понимаю, почему нельзя решить этот вопрос своевременно и с человеческим отношением», — возмутилась Ольга. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ ожидается.
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