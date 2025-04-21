Губернатор Шумков жестко высказался о курганцах, инвестирующих в недвижимость заграницей

Курганский губернатор Шумков раскритиковал патриотов с недвижимостью в Турции
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков осудил вывоз капитала россиянами заграницу
Губернатор Курганской области Вадим Шумков осудил вывоз капитала россиянами заграницу Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко высказался о жителях региона, которые называют себя «патриотами», но продолжают инвестировать в зарубежную недвижимость. Об этом он написал в своих соцсетях.

«В 2023–2024 годах россияне снова стали лидерами в покупке жилья за границей. Отметились там и отдельные жители нашего региона — в том числе те, кто публично поддерживает „партию и правительство“», — отметил глава региона в своем Telegram-канале. Шумков напомнил, что за десятилетия за рубеж были выведены триллионы «нерублей», но в Россию, по его словам, почти никто не вложился.

Он также подчеркнул, что патриотизм — это не лозунги, а поступки. «Гражданин, который прячет доходы, не платит налоги, мусорит и требует при этом качественных дорог и медицины — это не патриот. Это потребитель», — отметил губернатор.

Глава региона призвал курганцев инвестировать в родной регион и страну. «Стройте здесь. Вкладывайте здесь. Там, где вы родились, получили образование, заработали, где за вас сейчас сражаются и погибают земляки. Погибают, в том числе, от оружия, купленного за счет вывезенных вами средств», — подытожил Шумков.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко высказался о жителях региона, которые называют себя «патриотами», но продолжают инвестировать в зарубежную недвижимость. Об этом он написал в своих соцсетях. «В 2023–2024 годах россияне снова стали лидерами в покупке жилья за границей. Отметились там и отдельные жители нашего региона — в том числе те, кто публично поддерживает „партию и правительство“», — отметил глава региона в своем Telegram-канале. Шумков напомнил, что за десятилетия за рубеж были выведены триллионы «нерублей», но в Россию, по его словам, почти никто не вложился. Он также подчеркнул, что патриотизм — это не лозунги, а поступки. «Гражданин, который прячет доходы, не платит налоги, мусорит и требует при этом качественных дорог и медицины — это не патриот. Это потребитель», — отметил губернатор. Глава региона призвал курганцев инвестировать в родной регион и страну. «Стройте здесь. Вкладывайте здесь. Там, где вы родились, получили образование, заработали, где за вас сейчас сражаются и погибают земляки. Погибают, в том числе, от оружия, купленного за счет вывезенных вами средств», — подытожил Шумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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