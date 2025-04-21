Уехавший из-за СВО актер Панин* захотел вернуться на родину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Панин* рассказал о желании посетить Дом литераторов
Панин* рассказал о желании посетить Дом литераторов Фото:

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, заявил о своем желании вернуться в родное село. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в соцсетях.

«Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню родную. <...> Хотел бы в Россию приехать на недельку», — рассказал Панин в интервью опубликованном в telegram-канале «Хуже и не скажешь». Он отметил, что испытывает ностальгию по родным местам, где прошло его детство, и выразил желание посетить ресторан в Доме литераторов в Москве.

*Алексей Панин внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, заявил о своем желании вернуться в родное село. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в соцсетях. «Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню родную. <...> Хотел бы в Россию приехать на недельку», — рассказал Панин в интервью опубликованном в telegram-канале «Хуже и не скажешь». Он отметил, что испытывает ностальгию по родным местам, где прошло его детство, и выразил желание посетить ресторан в Доме литераторов в Москве. *Алексей Панин внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...