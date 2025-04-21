Уехавший из-за СВО актер Панин* захотел вернуться на родину

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), покинувший Россию после начала специальной военной операции, заявил о своем желании вернуться в родное село. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в соцсетях.
«Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню родную. <...> Хотел бы в Россию приехать на недельку», — рассказал Панин в интервью опубликованном в telegram-канале «Хуже и не скажешь». Он отметил, что испытывает ностальгию по родным местам, где прошло его детство, и выразил желание посетить ресторан в Доме литераторов в Москве.
*Алексей Панин внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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